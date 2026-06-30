تسوية أوضاع آلاف الموظفين في «المستشفيات والمراكز الصحية»

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، عن توقيع حزمة قرارات تتعلق بالترقية والتسوية الوظيفية لأكثر من 6 آلاف موظف في القطاع الصحي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان الحقوق المهنية للعاملين.

وبحسب بيان وزارة الصحة، تستهدف القرارات تسوية الأوضاع الإدارية والمالية لـ 6,468 موظفًا من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية، موزعين على 139 جهة ومرفقًا صحيًا تابعًا للوزارة في مختلف مناطق البلاد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن ما يُعرف بـ“خطة عودة الحياة” التي تتبناها حكومة الوحدة الوطنية، والتي تهدف إلى معالجة الملفات الوظيفية المتراكمة وتحفيز الكوادر الطبية والإدارية على رفع مستوى الأداء داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية تهدف إلى بناء إدارة صحية أكثر كفاءة واستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتأمين حقوقه يمثل أساسًا لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أوضح الوزير أن اللجان المختصة تواصل مراجعة وفرز بقية الملفات لإصدار التسويات والترقيات تباعًا للمستحقين، مع الإشادة بجهود الإدارات المعنية في إنجاز هذا الملف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

يأتي هذا القرار في ظل جهود مستمرة لإعادة هيكلة القطاع الصحي في ليبيا، الذي يواجه تحديات تتعلق بالكوادر الطبية والإدارية، حيث تُعد ملفات التوظيف والترقيات من أبرز الملفات المؤثرة على استقرار المؤسسات الصحية وجودة الخدمات المقدمة.