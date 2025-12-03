افتتاح أقسام حديثة بمستشفى «الأطفال التعليمي» في طرابلس

افتتح وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، قسم حديثي الولادة وغرفة الطوارئ بمستشفى الأطفال التعليمي في طرابلس، بعد استكمال أعمال التطوير وفق توجيهات رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة.

وشمل التطوير رفع القدرة الاستيعابية لقسم حديثي الولادة من 9 إلى 30 حاضنة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، إلى جانب تحديث غرفة الطوارئ بالكامل وفق المعايير الفنية والطبية المعتمدة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحسّن جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة “عودة الحياة”، الرامية إلى تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة المؤسسات الطبية، دعماً لجهود وزارة الصحة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في ليبيا وتوفير بيئة طبية متقدمة للأطفال.

وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، استقبل الدكتور محمد الغوج يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك في المجال الصحي، مع التركيز على تأهيل وتدريب العناصر الطبية والمساعدة الطبية.

وتناول اللقاء آلية تفعيل الاتفاقيات الصحية السابقة وتنقيحها بما يدعم جهود وزارة الصحة في تطوير النظام الصحي وتحسين جاهزيته لتلبية احتياجات المواطنين، بما يعكس حرص ليبيا على تعزيز الشراكات الدولية في القطاع الصحي.