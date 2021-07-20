وزير الصحة يُتابع الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية

تابع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، صبيحة عيد الأضحى المبارك وبعد صلاة العيد، ومن داخل غرفة الطوارئ الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية الممتدة من سرت غربًا، وحتى إمساعد شرقًا إلى الكفرة في الجنوب الشرقي للبلاد.

ويأتي ذلك للاطمئنان على الوضع الوبائي العام، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

ومن خلال التواصل مع المناوبين الموجودين بمراكز العزل، وحسب المعلومات الواردة للغرفة الرئيسية في بنغازي، أكد الوزير على استقرار الوضع ولا توجد أي إصابة جديد، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأطباء المناوبين في التواصل ورصد المستجدات مع جميع المدن.

يُشار إلى أن غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية تتضمن (13) مركزًا للعزل وهي (سرت، بن جواد، البريقة، إجدابيا، جالو، تازربو، الكفرة، طبرق، درنة، المرج، شحات، برج الأمل، الهواري).