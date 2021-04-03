وزير الصحة يُتابع سير العمل بمركز علاج الأورام مصراتة

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اليوم السبت، بزيارة إلي المعهد القومي القومي لعلاج الأورام بمصراتة.

وكان في استقبال الوزير، مدير عام المعهد الدكتور محمد الفقيه، وعدد من الأطباء ورؤساء الأقسام الإدارية بالمعهد.

وقام وزير الصحة بافتتاح قسم الأشعة العلاجية وتدشين قسم نخاع العظم.

كما قام الوزير بزيارة مركز العزل بالأورام، والاطلاع على آلية سير العمل ومناقشة بعض العراقيل والمشاريع بالمعهد.

قام السيد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الأستاذ الدكتور: علي الزناتي اليوم السبت الموافق 3/4/2021 بزيارة إلي المعهد… تم النشر بواسطة ‏National Cancer Institute – المعهد القومي لعلاج الأورام‏ في السبت، ٣ أبريل ٢٠٢١