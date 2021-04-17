وزير الصحة يُعلن انطلاق حملة التطعيمات ضد كورونا بالمنطقة الشرقية

أعلن وزير الصحة وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، اليوم السبت، عن انطلاق حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد وصول شحنة اللقاحات من مخازن الإمداد الطبي بوزارة الصحة بطرابلس إلى مخازن جهاز الإمداد في بنغازي.

وسيتم توزيع الشحنة التي بلغت حوالي 50000 شحنة من لقاح كورونا، على مختلف المراكز الصحية المحددة بالتطعيمات بمختلف مدن وقرى المنطقة الشرقية.

وجاء الإعلان بعد الجولة التي قام بها الوزير رفقة رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة على مخازن الأدوية وجهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية.