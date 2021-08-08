وزير الصحة يُناقش مع مدراء مستشفيات طرابلس مشكلة الأوكسجين

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اليوم الأحد، عبر تقنية “زووم”؛ اجتماعًا مع مدراء المستشفيات بمدينة طرابلس.

ويأتي الاجتماع لمناقشة مشكلة الأوكسجين الطبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستعرض الاجتماع الوضع الحالي للأوكسجين من حيث الإنتاج، وما تم توزيعه، والجهود المبذولة لتوفيره لتغطية النقص، وإمكانية تزويد المستشفيات بكل الوسائل سواء بتوفير الأوكسجين من جمهورية مصر أو تزويد المستشفيات بمصانع مستعجلة لتغطية حاجتها.

كما تم التأكيد على الالتزام بالتحري عن المصداقية عند طرح المعلومات في الإعلام، وخاصةً في ظل هذه الظروف.

هذا وقد طمأن الوزير الحاضرين بأنه سيتم تجاوز أزمة الأوكسجين بشكل كامل وجذري خلال 3 أيام، وفق قوله.