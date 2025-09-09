وزير الصناعة يبحث مع السفير التشيكي أوجه التعاون المشترك

استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية التشيك لدى ليبيا، ريشارد كادلجاك، يرافقه الملحق التجاري بالسفارة، السيد مارتن تروجن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والتجارية، مع التركيز على وضع أولويات واضحة لإقامة برامج صناعية مشتركة، تسهم في دعم وتطوير القطاع الصناعي الوطني.

وأكد الوزير على التزام حكومة الوحدة الوطنية بالانفتاح على التجارب الدولية وبناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

من جانبه، أعرب سعادة السفير عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع ليبيا، مشيدًا بالإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها القطاع الصناعي الليبي، ومؤكدًا استعداد بلاده لنقل الخبرات والتقنيات اللازمة لدعم المشاريع المشتركة.