وزير الصناعة يترأس الاجتماع الأول لـ«الجمعية العمومية لشركة الشاحنات والحافلات»

ترأس وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للشاحنات والحافلات أحمد أبوهيسه، صباح اليوم في تاجوراء، الاجتماع العادي وغير العادي الأول للجمعية العمومية لسنة 2025، بحضور أعضاء الجمعية العمومية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وهيئة المراقبة.

وناقش الاجتماع تقارير نشاط الشركة وهيئة المراقبة عن الفترة الماضية، إلى جانب تقييم الوضع الراهن والوقوف على المتطلبات اللازمة لتطوير الشركة في المرحلة المقبلة.

كما جرى بحث آليات إعادة تشغيل خطوط الإنتاج، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز الدور الصناعي للشركة في دعم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى تسوية أوضاع العاملين بما يضمن حقوقهم واستقرارهم الوظيفي.

وأكد أبوهيسه في كلمته أن الشركة الليبية للشاحنات والحافلات تمثل إحدى ركائز الصناعة الوطنية، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي لتجاوز التحديات الراهنة ووضع حلول عملية تعيد الشركة إلى مسارها الصحيح، بما يمكّنها من تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة إقليمياً.

كما دعا الوزير إلى دراسة الفرص الاستثمارية وعقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بهدف تطوير قدرات الشركة وتحقيق أهدافها المستقبلية.