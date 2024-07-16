وزير الصناعة يستقبل القائم بأعمال السفارة العراقية بليبيا

استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسه القائم بالأعمال بالسفارة العراقية في ليبيا الدكتور أحمد الصحاف بمكتبه بديوان الوزارة.

وأشار وزير الصناعة إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين ليبيا والعراق. وأكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والمعادن، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المعدنية، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في كلا البلدين.

وأكد القائم بالأعمال العراقي على رغبة العراق في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع ليبيا، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتقديم الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الصناعة لدعم التنمية في ليبيا.