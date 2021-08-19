وزير الصناعة يُشيد بجهود الشركة الليبية للحديد والصلب

أشاد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة، بجهود الشركة الليبية للحديد والصلب.

وقال الوزير في رسالة موجهة إلى الشركة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها: “يسعدني أن أعرب لكم عن بالغ امتناني وتقديري لجهودكم المتواصلة ومتابعتكم لأدائكم المتميز وعملكم المضني، حيث انعكس ذلك في إبراز الوجه الحضاري والصورة المشرقة لما تقومون به من مهمات جليلة تجاه الشركة والرفع بعا إلى التقدم والرقي رغم الظروف الصعبة التي تمرون بها”.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب هي أحد أكبر الشركات في مجال صناعة الحديد والصلب في شمال أفريقيا، وهي شركة حكومية مملوكة للدولة الليبية وتتخذ من مدينة مصراتة مقرا لها.

ووُضِع حجر الأساس لهذا المصنع في 18 سبتمبر 1979، وبدأ الإنتاج في سنة 1989، ويعتبر هو الواجهة الرئيسية لصناعة الحديد والصلب في ليبيا، ويقع على مساحة 1200 هكتار شرق مدينة مصراتة.

وتسعى الشركة الليبية للحديد والصلب أن تكون إحدى شركات الحديد والصلب الرائدة إقليميا ودوليا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، وتبني تقنيات حديثة ومتطورة صديقة للبيئة تفي بمتطلبات الزبائن وتحسن اقتصادياتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية و العالمية، بحسب مسؤولي الشركة.