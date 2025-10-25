لخفض الأسعار العالمية.. إسرائيل تدرس إنشاء ممر طاقة يربطها بالسعودية

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم السبت، عن نية بلاده دراسة إنشاء ممر للطاقة يربط السعودية بإسرائيل، بهدف خفض الأسعار العالمية للطاقة، وزيادة وصول السعودية إلى أسواق الطلب في أوروبا، إلى جانب الاستفادة الاقتصادية لإسرائيل.

وأضاف كوهين، في تصريح لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن اتفاق التطبيع مع السعودية مطروح على الطاولة، وأن المشروع يهدف لتجاوز الطرق التقليدية من إيران أو عبر قناة السويس.

كما أشار إلى تقدم قطاع الطاقة المتجددة في إسرائيل، موضحًا خططًا لتحقيق 30% من مصادر الطاقة الخضراء بحلول 2030، مع وضع أهداف مستقبلية لعامي 2035 و2040، إضافة إلى إنشاء حقول وأسطح شمسية ضخمة في غور الأردن والمباني والملاعب الرياضية.

تصريح الوزير يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الإسرائيلية-السعودية جدلاً واسعًا، خاصة بعد تصريحات سابقة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول التطبيع المرتبط بالقضية الفلسطينية، والتي اضطر للتراجع عنها لاحقًا بعد موجة من الانتقادات.

وأكد كوهين أيضًا توقعه إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل بين يونيو وأكتوبر 2026، مع التأكيد على ضرورة إقرار ميزانية 2026 بالكامل دون تقديم ميزانيات جزئية.