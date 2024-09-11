وزير الطاقة التركي: أنقرة مهتمة بعرض ليبي للتنقيب البحري

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، “إن بلاده مهتمة بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا”.

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول: “عرضت ليبيا علينا العمل بسفننا الخاصة بالمسح الزلزالي قبالة سواحلها، بصراحة، نحن متحمسون لهذا. لذا يمكننا أن نذهب إلى قبالة السواحل الليبية لإجراء أعمال المسح الزلزالي”.

وقال بيرقدار: “إن تركيا مهتمة أيضا بمشاريع أخرى في ليبيا وتبحث عن “المشروع والشريك المناسبين”.

يذكر أنه “في عام 2020 أبرمت أنقرة مع طرابلس اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، والتي أثارت خلافا مع مصر واليونان، وفي عام 2022، وقعت أنقرة وطرابلس اتفاقا مبدئيا بشأن استكشاف الطاقة، وعارضته مصر واليونان أيضا”.