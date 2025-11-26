وزير الطاقة التركي: لن نتخلى عن الغاز الروسي

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده لا تنوي التخلي عن شراء الغاز من روسيا، واصفًا موسكو بأنها كانت وستظل مورّدًا موثوقًا للطاقة.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة “Lider Haber” التركية، الأربعاء، حيث قال بيرقدار: “نحن نشتري الغاز من روسيا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وموسكو ستظل دائمًا مورّدًا موثوقًا للغاز”.

وأوضح الوزير أن الشحنات الروسية تلبي ما بين 40% و50% من احتياجات تركيا من الغاز، مؤكدًا أن لا أسباب للقلق وأن تركيا ستواصل شراء الغاز الروسي.

وتستورد تركيا الغاز الروسي عبر خطي أنابيب رئيسيين يمران عبر البحر الأسود: “السيل الأزرق” و**”السيل التركي”**، الذي بدأ العمل عام 2020 بطاقة تصل إلى 31.5 مليار متر مكعب سنويًا.

وذكرت المصادر أن روسيا زادت إمداداتها إلى تركيا بنسبة 2.6% في 2024، لتصل إلى أكثر من 21 مليار متر مكعب.

هذا وتعتمد تركيا على الغاز الروسي بشكل كبير لتلبية احتياجاتها من الطاقة، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب على الغاز في القطاعات الصناعية والتدفئة خلال فصل الشتاء.

وبدأت تركيا شراء الغاز الروسي منذ ثمانينيات القرن الماضي، واعتمدت على موسكو كمصدر رئيسي عبر خطوط الأنابيب عبر البحر الأسود، بما فيها خط “السيل الأزرق” الذي يربط روسيا بتركيا منذ العقد الأول من القرن الحالي، وخط “السيل التركي” الذي بدأ تشغيله في 2020 لتعزيز أمن الطاقة التركي.