وزير الطاقة السعودي يرد على طلب ترامب بحدة وغضب

حيث توقع الفالح وصول إنتاج بلاده من النفط إلى ما بين 10.7 و10.8 مليون برميل يومياً في ديسمبر الجاري، مضيفاً أنه يجب الاتفاق على تخفيضات الإنتاج من جانب دول أوبك+ لفترة أطول لا تقل عن ستة أشهر.

كما قال وزير الطاقة خالد الفالح:

“لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض الإنتاج، ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية، ولا نريد إحداث أي صدمة في سوق النفط”.

مضيفاً: