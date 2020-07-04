وزير العدل يتفقد مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة

قام وزير العدل المفوّض بحكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم السبت، بزيارة إلى مؤسستي الإصلاح والتأهيل عين زارة (أ)، و(ب).

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوزير تفقد سير العمل بهما، ووقف على انضباط العاملين بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسستين، واحترام حقوق النزلاء.

واطلع على الالتزام بتطبيق الاجراءات الصحية بالمؤسستين، والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، ومنع وصوله أو انتشاره بين النزلاء. واستمع وزير العدل إلى أراء عدد من نزلاء المؤسستين خلال جولته للوقوف على خدمات الإعاشة، والرعاية الصحية للنزلاء، ومتابعة أوضاعهم القضائية. كما تفقد الوزير في جولته المباني المتضررة في المؤسستين جراء القصف المتعمد من قِبل العناصر المعتدية على العاصمة طرابلس. يُشار إلى أن مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة تعرضت لقصف مدفعي متعمد في 24 من مارس الماضي، ووجهت الوزارة آنذاك مناشدة إنسانية للمجتمع الدولي.