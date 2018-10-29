وزير العدل يستقبل سفير أوكرانيا لدى ليبيا

استقبل وزير العدل صباح اليوم الاثنين 29 اكتوبر2018م. بمكتبه بالوزارة سفير أوكرانيا لدى ليبيا رفقة الوفد المرافق له وبحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة، حيت جاءت هذه الزيارة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة وخاصةً العدلية والقضائية.

حيث أكد معالي الوزير في حديثه على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال نقل الأشخاص المحكومين والمساعدة في القضايا الجنائية والمدنية، وكذلك مذكرة التفاهم المبرمة بشان التعاون القانوني.

ونوه الوزير إلى إمكانية الاستفادة في مجال التدريب والتأهيل لأعضاء الشرطة القضائية وموظفي الوزارة من خبرات الدول المتقدمة التي تٌعد أوكرانيا من ضمنها.

مؤكداً على ضرورة الاستفادة من الخبرات والأطقم الطبية الاوكرانية في مجال الرعاية الصحية لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

من جهته أشاد السفير بحسن الضيافة والاستقبال حيث اثنى على جهود وزارة العدل في تعزيز العلاقة القائمة بين البلدين، مشيراً إلي استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والتقني لوزارة العدل.