وزير العدل يُمثل ليبيا في المؤتمر الدولي للعدالة في مراكش

قام وزير العدل محمد لملوم أمس الاثنين بالمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للعدالة والذي يستمر حتى اليوم بمدينة مراكش المغربية.

ويأتي المؤتمر برعاية من الملك محمد السادس وبحضور وزراء العدل ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم لعدد كبير من مختلف دول العالم.

ويُعتبر مؤتمر مراكش الدولي للعدالة محفل دولي يلتئم سنوياً لمناقشة مواضيع تعنى بالشؤون القانونية والقضائية وتطوير نظم العدالة، وتشارك الدول بعضها البعض تجاربها الوطنية والتجارب الفضلى لتحقيق قيم العدالة السامية.

هذا وينعقد المؤتمر تحت شعار “العدالة والاستثمار: الرهانات و التحديات”، وتتركز أشغاله على الحماية القانونية والقضائية لقطاع الأعمال والاستثمار وترقية الخدمات العدلية والقضائية، ضماناً لسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بالمال والاستثمار واختصار الزمن القضائي.

من جهته ألقى وزير العدل الليبي كلمة خلال المؤتمر أوضح فيها الأهمية التي توليها ليبيا رغم الظروف الراهنة لجذب المستثمر الأجنبي وتوطين الاستثمار محلياً، مؤكداً على التزام المشرع الليبي بتحقيق أكبر حماية قانونية لصالح الاستثمارات الأجنبية.