وزير العمل: افتتاح «مبنى الديوان» يمثل ركيزة أساسية لتحديث سوق العمل

افتتح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، المبنى الرئيسي لديوان الوزارة بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير الشاملة، وذلك ضمن مشروعات خطة “عودة الحياة” الرامية إلى تحديث المؤسسات الخدمية وتحسين بيئة العمل.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، المهندس سالم معتوق الزادمة، وبمشاركة الوكلاء، ومديري الإدارات والمكاتب، والمديرين العامين في الهيئات والمصالح التابعة للوزارة، إلى جانب عدد من الضيوف الكرام.

وأوضحت وزارة العمل والتأهيل أن المبنى الجديد يمثل إضافة نوعية لمسار تحديث البنية التحتية للوزارة، حيث تم تجهيزه وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وجهات العمل، ويدعم توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأكد وزير العمل والتأهيل أن هذا المشروع يشكل ركيزة أساسية ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل، وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات، بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم بفاعلية في تنظيم سوق العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن الصرح المطور سيسهم في تعزيز قدرة الوزارة على تنفيذ سياساتها وبرامجها بكفاءة عالية، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة.