وزير العمل: «التحول الرقمي» يختصر الإجراءات ويرفع كفاءة الخدمات

ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، الاجتماع الدوري الثالث لمديري الإدارات والمكاتب بالوزارة لعام 2026، الذي عقد في العاصمة طرابلس، بحضور الوكيل العام للوزارة جمال شعبان، ومستشار الوزير عبدالهادي أمبية، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب، لمتابعة سير العمل ومناقشة أبرز الملفات والمشروعات المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد وزير العمل والتأهيل تقديره للجهود التي يبذلها موظفو الوزارة، مشيراً إلى أن التنسيق بين مختلف الإدارات والعمل بروح الفريق أسهما في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، مشدداً على أهمية تعزيز التكامل الإداري لضمان تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة بكفاءة.

ووجّه علي العابد الرضا بمتابعة مشروعات صندوق التكافل الاجتماعي، والعمل على تطوير البرامج المساندة لموظفي الوزارة، بما يساهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل المؤسسة.

وناقش الاجتماع مستجدات مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل والتأهيل، حيث قدمت إدارة تقنية المعلومات عرضاً حول الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الرقمية التابعة للوزارة، والتي أصبحت جاهزة للإطلاق عبر متجري أندرويد وiOS.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، لما يوفره من إمكانات لتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات المقدمة للمواطنين والمستفيدين من برامج الوزارة.

كما استعرض الاجتماع نتائج الجولات التفتيشية التي نفذتها إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية على عدد من شركات السفر والسياحة والشركات النفطية وشركات الخدمات، بهدف متابعة الالتزام بتشريعات العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

وتطرق الاجتماع إلى ملف حصر المراكز التدريبية المتوقفة عن العمل في عدد من البلديات، حيث جرى بحث أوضاع هذه المراكز ووضع الخطط اللازمة لإعادة تشغيلها، بما يدعم قطاع التدريب المهني ويساهم في تطوير مهارات الباحثين عن العمل.

واطلع وزير العمل والتأهيل على تقرير اليوم الأول من البرنامج التدريبي ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” في بلديات بني وليد وتينيناي والمردوم، مؤكداً أهمية المتابعة المستمرة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في مجال التدريب وتنمية المهارات المهنية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تنفيذ الخطط المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمكاتب، بما يدعم أهداف وزارة العمل والتأهيل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.