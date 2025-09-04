وزير العمل اللبناني: لا انسحاب من الحكومة والانتخابات في موعدها والعلاقات مع سوريا وروسيا «جيدة»

أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر أن وزراء “الثنائي الشيعي” يواصلون اتصالاتهم مع مختلف الأطراف سعياً لإيجاد أرضية مشتركة قبيل جلسة الحكومة المرتقبة غداً الجمعة، مشدداً على أن أي قرار سيتخذ سيكون مبنياً على ما يُطرح خلال الجلسة.

وأوضح حيدر في مقابلة مع إذاعة “سبوتنيك” أن الموافقة على بند حصر السلاح في البيان الوزاري مشروطة بوضع استراتيجية دفاعية كاملة، معتبراً أن الجيش اللبناني حالياً غير قادر وحده على حماية البلاد، ما يستدعي دعماً إضافياً ضمن خطة متكاملة.

ولفت إلى أن “المعركة مع إسرائيل يجب ألا تتحول إلى معركة داخلية”، مشدداً على أهمية الحوار لتجنب أي احتكاك سياسي أو أمني.

وأضاف أن “لا قرار أو نقاش حتى الآن بشأن انسحاب وزراء الثنائي من الحكومة”، مؤكداً أن الإشكال يتركز على قضايا محددة لا تطال الحكومة ككل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن “كل الخيارات مفتوحة”. وحذّر من أن أي قرار يُفرض بالقوة سيؤدي إلى تأزيم الوضع الداخلي وإعطاء ذرائع لتدخلات خارجية.

وحول ملف إعادة الإعمار، كشف حيدر عن وصول أموال محدودة قريباً ستُستخدم عبر مؤسسات الدولة، موضحاً أن الهيئة العليا للإغاثة وصندوق الجنوب سيباشران المرحلة الأولى بتمويل داخلي وخارجي. كما علّق على ربط المساعدات الدولية بنزع سلاح “حزب الله”، مؤكداً أن المقاومة الشعبية لم تتوقف، وأن المواطنين، خصوصاً في الجنوب، متمسكون بأرضهم.

وفي الشأن السياسي، أكد وزير العمل أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في موعدها، فيما يظل تعديل قانون الانتخاب بيد مجلس النواب. وعن العلاقات مع سوريا في ظل رئاسة أحمد الشرع، أشار إلى أنها جيدة وتتم ضمن الأطر الرسمية، كاشفاً عن لقاءات مرتقبة بين الوزراء في البلدين لحسم ملفات ترسيم الحدود والتنسيق الأمني.

وبشأن العلاقات الروسية–اللبنانية، قال حيدر إنها “مبنية على تعاون اقتصادي وثقافي وتعليمي طويل الأمد”، مشيراً إلى تواصل مستمر مع السفير الروسي لبحث فرص العمل والتدريب وتعزيز التعاون بين البلدين.

10 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان ليلاً

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، بإصابة 10 أشخاص جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق عدة جنوب لبنان خلال الليل.

وأوضح البيان أن المصابين هم سبعة لبنانيين، بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى ثلاثة سوريين.

كما أظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار الذي لحق بمستودع لصيانة وتصليح الجرافات والآليات الثقيلة في بلدة أنصارية جنوب لبنان نتيجة الغارات.