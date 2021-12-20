وزير العمل: ليبيا بحاجة إلى مليون عامل مصري

قال وزير العمل والتأهيل علي الرضا، إن السوق الليبي بحاجة قرابة مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة القوى العاملة المصرية، لإعلان إطلاق منظومة الربط الالكتروني بين مصر وليبيا، حيث أكّد الرضا أنّ المنظومة الإلكترونية ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وستزيد من عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية.

وأضاف الرضا أنّ الحكومة لن تتحمل مسؤولية أي عامل يأتي لإعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني، وأنّ الوزارة لن تستطيع حماية العمالة التي تدخل بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، ولن تكون مسؤولة عنهم.

وأشار الرضا إلى أنّ دليل استقرار الوضع الأمني في ليبيا هو استمرار حركة الطيران بين ليبيا ومصر.