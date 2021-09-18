وزير العمل: ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، إن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعقود التي وقعت في القاهرة بين البلدين.

وأوضح العابد في تصريحات لجريدة “الأهرام” المصرية، أن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية، وقعت عددا كبيرا من العقود والاتفاقيات، تُقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى، وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة “عودة الحياة” التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، والتي تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل.

وأكد العابد أن تلك العقود والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلى أيد عاملة مؤهلة ومدربة، وهي موجودة في مصر.

وأشار إلى أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري، موضوع الربط الإلكتروني، الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتم بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية.