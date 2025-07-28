وزير العمل يودّع السفير التونسي ويشيد بدوره في تعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير العمل والتأهيل لحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، صباح اليوم بمقر الوزارة، سفير جمهورية تونس لدى ليبيا، السيد الأسعد العجيلي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في البلاد.

وأشاد الوزير خلال اللقاء بجهود السفير العجيلي في تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، خصوصاً في مجالات العمل والتدريب المهني وتنظيم سوق العمل، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والبناء على ما تم تحقيقه من تعاون مشترك بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير التونسي عن شكره للدعم والتعاون الذي تلقاه من الجهات الليبية طوال فترة عمله، مثمناً مستوى التنسيق الإيجابي مع وزارة العمل والتأهيل، ومعبّراً عن أمله في أن تنعم ليبيا بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوزير درعاً تذكارياً للسفير العجيلي تقديراً لجهوده، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.