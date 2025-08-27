وزير العمل يبحث أوضاع العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضاء مع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية إدريس كشكر، ومدير عام الشركة أنس القصيعي، ومدير الشؤون القانونية جمعة العدولي، في ديوان الوزارة بطرابلس، لمناقشة أوضاع العاملين بالشركة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الاجتماع الذي ترأسه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمتصلة بمعالجة فائض الملاك الوظيفي بالشركة، من خلال إعادة تعيين الموظفين المحالين وفق مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية لضمان الاستقرار الوظيفي وصون حقوقهم القانونية.

ووجّه الوزير بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن مصلحة العاملين ويحافظ على كفاءة الأداء المؤسسي للشركة.

وأكد الوزير خلال ختام الاجتماع حرصه على دعم شركة الخطوط الجوية الليبية والوقوف إلى جانبها، مشدداً على التزام الوزارة بمعالجة ملف العاملين وتوفير فرص عمل مناسبة لهم وفقاً لتخصصاتهم، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحافظ على حقوقهم المشروعة.