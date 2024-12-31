«وزير العمل» يبحث استقدام عناصر طبية لدعم «مركز طب الطورائ»

عقد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، الاثنين، اجتماعًا مع مدير عام مركز طب الطورائ والدعم طارق الهمشري، ولمناقشة عددًا من الملفات، وعلى رأسها تسهيل إجراءات استجلاب العمالة لصالح الجهاز بهدف تعزيز قدرته على تقديم الخدمات الميدانية.

أكد الوزير خلال اللقاء على أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه الجهاز، مشددًا على حرص الوزارة على دعم كافة الجهود الرامية لتطوير الخدمات الطبية الميدانية، بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام المركز .

من جانبه، استعرض مدير عام المركز الاحتياجات الفعلية من العمالة، مثمناً دور الوزارة في الإسراع لاستكمال الإجراءات لتلبية متطلبات العمل في الميدان.