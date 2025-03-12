وزير العمل يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون بمجالات «التدريب»

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيريني، “سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر، وإنشاء فرص عمل بالشراكة مع الشركات الإيطالية العاملة في ليبيا“.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع “إنشاء المركز الليبي الإيطالي للتدريب المهني في مدينة زوارة لتأهيل الخريجين، وفق معايير الاعتماد الدولي، والاستفادة من الخبرة الإيطالية في تنفيذ برامج المهارات لتعزيز التشغيل بقطاعي النفط والغاز”، وأكدا على “استعجال استكمال تجهيز المركز الليبي الإيطالي للتدريب المهني ببلدية زوارة”.