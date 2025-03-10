وزير العمل يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون بمجالات «التدريب»

استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا “لو جيان”.

وتم خلال اللقاء “بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التشغيل والتدريب والتأهيل”.

وناقش الجانبان “آليات تسريع عودة الشركات الصينية إلى ليبيا لاستئناف المشاريع التنموية المتعاقد عليها، والتي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة”.

كما تناول اللقاء “تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بهدف مواكبة التطورات العالمية وتحسين بيئة العمل الليبية، إضافة إلى ذلك، جرى مناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التدريب المهني و التشغيل ، وفي تنظيم تنقل العمالة”.

وبحث اللقاء “تفعيل الإتفاقية المتعلقة بإنشاء “المركز الليبي-الصيني” للتدريب المهني والتأهيل في مدينة بنغازي، والذي سيركز على تأهيل الكوادر الليبية في المجالات الفنية وفق المعايير الدولية، مما يُسهم في سد الفجوة المهنية ورفع كفاءة سوق العمل”.

في ختام اللقاء، “تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لتحقيق مصالح مشتركة تدعم التنمية في ليبيا، كما أعرب السفير عن تفاؤله بتحقيق خطوات ملموسة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين”.