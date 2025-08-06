وزير العمل يبحث مع القائم بأعمال سفارة النيجر لبحث تنظيم العمالة وتعزيز التعاون المشترك

استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، سعادة خالد جيبو مختار، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية النيجر لدى ليبيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتنظيم أوضاع العمالة النيجرية في البلاد.

وبحث اللقاء سبل تنظيم العمالة النيجرية وتسوية أوضاعها وفق التشريعات الليبية النافذة، بما يسهم في ضبط سوق العمل، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وضمان الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها.

كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم استخدام الأيدي العاملة، والعمل على تنفيذ بنودها عبر آليات تنسيق مشتركة، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التعاون في مجالات العمل والتأهيل.

من جانبه، أشاد سعادة القائم بالأعمال بجهود وزارة العمل والتأهيل في تنظيم سوق العمل الليبي، مؤكداً احترام بلاده للسيادة الليبية وللقوانين والتشريعات السارية، ومعبّراً عن استعداد جمهورية النيجر الكامل للتعاون مع الجهات الليبية ذات العلاقة لضمان تنظيم وجود العمالة النيجرية بشكل قانوني يحفظ الحقوق ويحقق الانسجام مع القوانين الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور بما يضمن التنفيذ الفعّال لما تم الاتفاق عليه، وبما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا وجمهورية النيجر في مجال العمل والتشغيل.