وزير العمل يبحث مع رئيس وزراء تشاد تعزيز التعاون الثنائي

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، خلال زيارته العاصمة التشادية أنجامينا، مع رئيس وزراء تشاد ألاماي هالينا، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وسلّمه رسالة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة موجه إليه، ورسالة أخرى إلى رئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات تنظيم سوق العمل وتفعيل الجهود المشتركة، وذلك في ضوء الزيارات المتبادلة على مختلف الأصعدة بين ليبيا وتشاد.

حضر اللقاء كل من وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي التشادي، عبد الله أميدو أمبابي، ومستشار وزير العمل والتأهيل الليبي، جمعة أبو عوينة، والملحق العمالي في سفارة ليبيا لدى تشاد، سالم البيّبي، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة تشاد لدى ليبيا، السيد بشير تربيو.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الليبي والتشادي.