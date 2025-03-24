وزير العمل يبحث مع سفير بنغلاديش أوضاع «العمالة» في البلاد

عقد المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا مع سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى ليبيا، أبو الحسنات محمد خير البشير، تم خلاله “مناقشة أوضاع العمالة البنغلاديشية في ليبيا وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في هذا المجال“.

وأكد الوزير خلال اللقاء على “ضرورة التزام العمالة البنغلاديشية بالدخول إلى ليبيا عبر القنوات القانونية الرسمية، والالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية المنظمة لسوق العمل”.

كما تمت مناقشة “عدد من القضايا المتعلقة بالعمالة البنغلاديشية العاملة في ليبيا، بما في ذلك إجراءات التسوية التي أعلنتها وزارة العمل والتأهيل الشهر الماضي”.

من جهته، أكد سفير بنغلاديش، “حرص بلاده على ضمان دخول العمالة إلى ليبيا بشكل قانوني، واحترامها الكامل للقوانين الليبية”.

ونفى السفير، “صحة التقارير التي تشير إلى قيام بعض العمالة البنغلاديشية بالدخول إلى ليبيا بشكل قانوني ثم الهجرة إلى أوروبا”، مؤكدًا أن “مثل هذه الحالات تكون عادةً عبر قنوات غير شرعية وغير قانونية، ولا تتحمل حكومة بنغلاديش أو حكومة الوحدة الوطنية أي مسؤولية عنها”.

وشدد على “التزام بلاده بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية في ليبيا لتنظيم وتقنين دخول العمالة بشكل رسمي وقانوني”.

وأشار إلى أن “بنغلاديش” تولي هذا الملف أهمية كبيرة، وتحرص على ضمان التزام مواطنيها بالقوانين والأنظمة المحلية في ليبيا، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويحقق مصلحة الطرفين”.