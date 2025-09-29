وزير العمل يبحث مع سفير مصر «أوضاع العمالة»

في إطار تعزيز التعاون بين ليبيا وجمهورية مصر العربية، عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا مع سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، السيد تامر الحفني.

وتناول اللقاء أوضاع العمالة المصرية في ليبيا وسبل تحسين تنظيمها.

وشدد الوزير على أهمية تسوية أوضاع العمالة المصرية وضمان امتثالهم للقوانين الليبية، بما يضمن حقوقهم ويحافظ على استقرار سوق العمل الليبي.

كما دعا إلى ضرورة قيام السفارة المصرية بدورها في توعية المواطنين المصريين العاملين في ليبيا بمسؤولياتهم القانونية.

من جهته، أعرب السفير المصري عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والتأهيل، وأكد على أهمية التواجد القانوني للعمالة المصرية في ليبيا، بما يعكس العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سعي وزارة العمل والتأهيل لتنظيم سوق العمل الليبي وضبطه بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز التعاون الثنائي بين البلدين.