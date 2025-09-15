وزير العمل يبحث مع مسؤولة أممية تعزيز التعاون

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، السيدة أولريكا ريتشاردسون، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا.

وناقش الجانبان ملفات تنظيم سوق العمل الليبي، وتطوير برامج التدريب المهني، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق المحلي، إلى جانب دعم الشباب وإدماجهم في العملية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، وتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

وأكد اللقاء أهمية دعم المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، والتركيز على الفئات الشابة، بهدف تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات الوكالات الأممية لتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا، وخلق بيئة عمل آمنة وشاملة.