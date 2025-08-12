وزير العمل يتابع تطوير منصة «وافد» الرقمية لتعزيز خدمات التسجيل

عقد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، اجتماعاً موسعاً مع مديري مكاتب الاستخدام النوعية ومشغلي منصة “وافد” الرقمية، بحضور مسؤولي الإدارات المختصة، لمتابعة سير العمل والإجراءات المتعلقة بتسجيل شركات الخدمات العمالية والعمالة الأجنبية، واستكمال إصدار التصاريح والموافقات اللازمة.

واطّلع الوزير على تفاصيل سير الإجراءات عبر المنصة ومدى توافقها مع اللوائح والتشريعات المنظمة، حيث جرى تبادل الملاحظات ومناقشة سبل تعزيز الشفافية وسلاسة العمليات.

وأكد العابد الرضا على ضرورة رفع مستوى الحماية والأمن السيبراني، والالتزام بالأدلة الإجرائية، مع العمل على تطوير التحول الرقمي وربط المنصة بالأنظمة ذات العلاقة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها.