وزير العمل يتابع سير العمل على منصة «وافد» الرقمية

اطلع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، خلال اجتماعه مع الإدارات والمكاتب المعنية بإصدار تصاريح العمل وتسجيل جهات العمل عبر منصة «وافد» للعمالة الوافدة إلى ليبيا لتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالعمال الأجانب، على سير العمل والملاحظات الواردة.



وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل الإدارات والمكاتب بهدف تحسين وتطوير آلية عمل المنصة.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

وأكد الوزير علي العابد على أهمية الاستماع إلى جميع الملاحظات والاقتراحات والعمل على تنفيذها بما يسهم في تحسين خدمات المنصة وتسهيل إجراءات إصدار التصاريح وتسجيل جهات العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق أفضل المعايير في تقديم خدماتها لجهات العمل والعاملين على حد سواء.