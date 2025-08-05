وزير العمل يتفقد إجراءات ترحيل «العمالة غير القانونية» ويؤكد استمرار الحملة التفتيشية

في إطار استكمال الجولة التفتيشية الموسعة التي استهدفت تجمعات العمالة الوافدة خلال الأسبوع الماضي، أجرى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للوقوف على إجراءات ترحيل عدد من العمالة غير القانونية التي جرى ضبطها أثناء الحملة.

الزيارة جاءت استجابة لتقارير غرفة عمليات التفتيش المركزية بشأن رصد مخالفات واسعة، شملت وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة دون مستندات قانونية ودخول غير مشروع إلى البلاد، وتمت إحالة هذه الحالات إلى الجهاز المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

الوزير شدد على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة العمل والجهات الأمنية، وخاصة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لضبط سوق العمل ومكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية التي تمثل تهديدًا للاستقرار الأمني والاجتماعي.

وأشار إلى أن عمليات الترحيل الجارية تشكل جزءًا من إجراءات قانونية تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، وضبط أوضاع العمالة الوافدة، وضمان التزامها بالقوانين المعمول بها، مؤكدًا استمرار الحملة التفتيشية بالشراكة مع مختلف الأجهزة المعنية.

وشهدت الزيارة حضور عدد من مسؤولي الجهاز وممثلين عن الجهات المختصة بمتابعة أوضاع العمالة، وتم خلالها مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بعمليات الترحيل، مع التأكيد على أهمية تحديثها وربطها إلكترونيًا مع أنظمة وزارة العمل لضمان دقة البيانات وسرعة الإجراءات.