وزير العمل يزور تشاد ويُناقش تعزيز التعاون في مجالات التدريب

أجرى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، حيث التقى وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي التشادي عبد الله أميدو أمبابي، لمناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2024 بطرابلس.

وتهدف المذكرة إلى “تنظيم تنقل العمالة بين ليبيا وتشاد، مع ضمان حماية حقوق العمال وأصحاب العمل”.

وشهد اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين من الجانبين، “اتفاقًا على تشكيل فرق فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وضمان سير العمل بما يخدم المصالح المشتركة”.

كما بحث الوزيران “تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب والتأهيل المهني، وتبادل الخبرات لتحسين سوق العمل في البلدين”.

وتأتي هذه الخطوة “في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية وتنظيم حركة العمالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية”.