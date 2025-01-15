وزير العمل يستقبل سفير فلسطين لدى ليبيا

استقبل وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، سفير فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل والتوظيف والتدريب المهني.

وشهد اللقاء، الذي حضره عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين، مناقشات حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين الجانبين. وأكد معالي الوزير على أهمية تعزيز الشراكة بين ليبيا وفلسطين في المجالات الحيوية، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه رجال الأعمال الفلسطينيين في دعم السوق الليبي وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

من جانبه، أعرب السفير الفلسطيني عن تقديره لدعم حكومة ليبيا المستمر للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين. كما أشاد بالجهود الليبية في تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اللقاء شهد نقاشات مثمرة حول مشاريع مشتركة يمكن أن تسهم في دعم النمو الاقتصادي في ليبيا، خاصةً في القطاع الخاص.