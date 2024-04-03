وزير العمل يطلع على احتياجات بلدية القره بوللي

اطلع وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا، على احتياجات بلدية القره بوللي وظروفها الاقتصادية وفرص العمل فيها.

وخلال لقائه الشيخ المهدي الراجحي تطرق الوزير إلى ملف الإفراجات المالية، وخطة الوزارة لتوفير فرص تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية بالبلدية، وذلك من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة.

في سياق متصل، بحث مدير إدارة شؤون مراكز التدريب بوزارة العمل والتأهيل جمعة المبروك، مع المنسق العام لمجلس نساء فزان فاطمة الأزهري، و مدير فرع المجلس البلدي سبها جميلة الجملى، سبل إنشاء مركز تدريب مختص بالصناعات التقليدية والتفصيل والخياطة، والإرشاد السياحى.

واستعرض المجتمعون برامج التدريب المزمع تنفيذها بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتدريب فئات مختلفة من النساء.

يذكر أن البرنامج المستهدف مقدم من المؤسسات الداعمة لوزارة العمل والتأهيل فى المجالات الإدارية والفنية للباحثين عن العمل والموظفين بالقطاعات المختلفة بمدينة سبها والمناطق المجاورة لها.