وزير العمل يعقد سلسلة لقاءات ثنائية في القاهرة

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التشغيل والتدريب وتنظيم سوق العمل.

واستُهلت اللقاءات “باجتماع مع وزير العمل بدولة قطر، علي بن صميخ المري، حيث جرى بحث سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى مناقشة آليات تنسيق المواقف في المحافل الدولية ذات العلاقة بالشأن العمالي”.

كما التقى الوزير نظيره المغربي، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “وتم خلال اللقاء مناقشة خطوات تنظيم العمالة المغربية في ليبيا عبر مذكرة تفاهم مرتقبة، إضافة إلى بحث التعاون في التدريب المهني، خصوصًا في قطاعي السيارات والمنشآت الكبرى”.

وفي إطار توثيق التعاون مع المنظمات الإقليمية، “عقد الوزير اجتماعًا مع مدير مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تناول تعزيز التعاون الفني وتوحيد الجهود في مؤتمر العمل الدولي، إلى جانب مناقشة مقترح افتتاح مكتب إقليمي للمركز في طرابلس، وتنظيم مؤتمر العمل الإسلامي في ليبيا”.

واختتم الوزير سلسلة لقاءاته “باجتماع مع السفير الحسين الديه، رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث تم بحث تنظيم العمالة الموريتانية في ليبيا وفق الأطر القانونية، والتأكيد على التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود وزارة العمل لتعزيز الشراكات الإقليمية، وتطوير نظم التدريب والتشغيل وفق رؤية تواكب تطورات سوق العمل وتخدم أولويات الدولة الليبية”.