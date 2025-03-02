وزير العمل يلتقي سفير ليبيا في مصر.. مناقشة تنظيم دخول «العمالة»

في إطار الجهود الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني، التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، السفير عبد المطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور اللواء يوسف مراد، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير “على ضرورة تفعيل منظومة التأشيرات العمالية بشكل عاجل لضمان دخول العمالة المصرية عبر المنافذ الرسمية، بما يتوافق مع احتياجات السوق الليبي، وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التكدس العشوائي للعمالة”.

من جهته، أشار السفير عبد المطلب ثابت إلى “جاهزية السفارة الليبية، بما في ذلك القسم القنصلي والملحقية العمالية، لبدء إصدار التأشيرات وفق الآليات المعتمدة من قبل وزارة العمل والتأهيل ووزارة الخارجية”.

وأكد اللواء يوسف مراد “استعداد مصلحة الجوازات والجنسية لتنفيذ التدقيق الأمني في طلبات التأشيرات، وتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة لتسهيل دخول العمالة بشكل منظم وآمن”.

وفي ختام اللقاء، “تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الأطراف لضمان تنظيم دخول العمالة وفق الضوابط القانونية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون مع الدول الشقيقة”.