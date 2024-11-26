وزير العمل يلتقي ممثلي «المصرف الإسلامي للتنمية»

التقى وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، الاثنين، مع ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة ملف تنفيذ مذكرة التفاهم مع المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الادماج.

حضر اللقاء مدير عام المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الادماج سامي العلوص, وعن البنك رئيس شعبة الحلول المعرفية للتمكين الاقتصادي نواف عطاونة، و الممثل الميدانى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية السيد أسامة منصور.



وخلال اللقاء جرى الحديث حول توجيهات الوزارة والمشروع في مجالات التدريب المهني، وأيضا الاهتمام بملف الأرامل اللواتي فقدن ازواجهن في أثناء العمليات الحربية لضمان تأهيلهم ودمجهم.

وأكد الوزير علي أهمية تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروع، من أجل فتح المجال أمام الشباب لإيجاد فرص عمل وتمكينهم اقتصاديا عبر ريادة الاعمال، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة.