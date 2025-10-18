وزير العمل يلتقي نظيره التركي في الدوحة لبحث التعاون في مجالات التشغيل والتدريب

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، نظيره التركي وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيق هان، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة لمؤتمر وزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني، إضافة إلى تبادل الخبرات في تنظيم سوق العمل وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدعم سياسات التشغيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، مشددين على ضرورة تفعيل مبادرات التدريب وبناء القدرات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.