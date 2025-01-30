 وزير العمل يلتقي نظيره التركي في الرياض

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، في العاصمة السعودية الرياض، وزير العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية الدكتور فيدات إشيك خان، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC 2025)، الذي يُعقد تحت شعار “مستقبل العمل”، بمشاركة وزراء العمل من 45 دولة.

وناقش الجانبان “سبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا في مجال تنقل الأيدي العاملة، وأهمية تبادل الزيارات والخبرات بين الوزارتين تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم تنظم حركة العمالة بين البلدين، مع التركيز على ضمان حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بـ الضمان الاجتماعي والتأمينات، بما يحقق مصالح الطرفين”.

وأكد وزير العمل، “على أهمية التعاون مع تركيا في مجال تطوير السياسات العمالية وتعزيز بيئات العمل، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم المرتقبة ستسهم في تنظيم وتنمية سوق العمل بين البلدين، وتعزز من فرص الاستفادة المتبادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية”.