وزير العمل يلتقي نظيره القطري.. تعزيز التعاون بمجالات التدريب

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، لقاءً ثنائياً مع وزير العمل القطري، علي بن سميخ المري، وذلك على هامش أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة.

وتناول اللقاء “تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل والتدريب وتنظيم العمالة، إلى جانب بحث آليات تفعيل الاتفاقيات السابقة وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين”.

وأكد الجانبان “على أهمية تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمل والسلامة المهنية والسكن العمّالي والتنسيق المستمر لدعم جهود تطوير سوق العمل في كلا البلدين”.

وكان شارك وفد دولة ليبيا في أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ51، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة،ويُشارك في المؤتمر وزراء العمل من الدول العربية بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة.

وترأس الوفد الليبي “وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، ويضم الوفد أيضًا ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة في ليبيا: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، وذلك في إطار حرص الدولة على المساهمة الفاعلة في مناقشة القضايا العمالية وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال”.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات من “محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في جمهورية اليمن ورئيس المؤتمر، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومحمد الجيطان، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن ونائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية”.