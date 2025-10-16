وزير العمل يلتقي نظيره القطري على هامش مؤتمر «وزراء العمل»

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، اليوم الخميس، مع وزير العمل بدولة قطر الدكتور علي بن صميخ المري، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين الوزارتين في مجالات العمل والتشغيل، وبحث الجهود المشتركة لدعم سياسات تمكين الشباب من فرص العمل، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي لأنظمة سوق العمل.

وأعرب العابد عن تقديره لدولة قطر على استضافتها وتنظيمها المتميز لأعمال المؤتمر، وجهودها في تعزيز التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتشغيل، مؤكدًا حرص ليبيا على توطيد العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.