وزير العمل يشارك بـ«المؤتمر الدولي لسوق العمل» في الرياض ويلتقي نظيره القطري

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، بوزير العمل في دولة قطر، علي بن صميخ المري، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي يعقد بمشاركة وزراء العمل من 45 دولة.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل والتأهيل، إضافة إلى تبادل الخبرات في سياسات سوق العمل، وتطوير برامج التدريب والتوظيف بما يخدم المصالح المشتركة. كما ناقش الجانبان تبادل أفضل الممارسات في تطوير بيئات العمل.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة العمل والتأهيل لتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة في تنظيم سوق العمل وتنمية الموارد البشرية.

وزير العمل يشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض



شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، في أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC 2025)، الذي يُعقد تحت شعار “مستقبل العمل”، في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء العمل من 45 دولة.



ويناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها، تعزيز فرص العمل اللائق وتوفير بيئات عمل مستدامة، تطوير المهارات والكفاءات لمواكبة متطلبات أسواق العمل المتغيرة، تمكين المرأة اقتصاديا، والتحول الرقمي في مجالات العمل المختلفة.

وفي كلمته خلال جلسة الافتتاح، أكد الوزير “أهمية هذه المحاور في تعزيز التنمية المستدامة وضمان العمل اللائق للجميع، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في تنظيم سوق العمل عبر مبادرتي منصة الوافد والسكن العمالي”.

يذكر أن المؤتمر يعد منصة دولية لمناقشة أحدث الاتجاهات في سياسات العمل والتوظيف، وتبادل الخبرات بين الدول لتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.