وزير العمل يناقش جهود منع تدفق «الهجرة غير الشرعية» عبر تشاد

في إطار زيارته إلى تشاد، التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، بوزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي عبدالرحمن غلام الله.

حضر اللقاء، المستشار جمعة أبوعوينة، والقائم بأعمال سفارة ليبيا لدى تشاد عثمان فضيل، والقائم بأعمال سفارة تشاد لدى ليبيا بشير تريبو.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان “سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنظيم العمالة”، خصوصًا أن تشاد تُعد دولة حدودية مع ليبيا.

حيث أشار الوزير خلال الاجتماع إلى ضرورة “تكامل الجهود بين ليبيا وتشاد لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية التي تؤثر سلبًا على البلدين والمنطقة”. ودعا إلى دراسة الحلول المشتركة لمعالجة هذه الظاهرة بفعالية.

بدوره ثمن وزير الخارجية التشادي الدور الذي تقوم به ليبيا ووزارة العمل في تنفيذ عملية الربط الإلكتروني لتنظيم تنقل الايادي العاملة مع بلاده، وأكد أهمية استمرار عقد مؤتمر وزراء العمل في دول تجمع دول الساحل والصحراء، واستعداده لتقديم كافة التسهيلات لتفعيل مذكرة التفاهم .