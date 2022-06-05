وزير الكهرباء بالحكومة الليبية: وضعنا خطة لسد العجز الكبير بقطاع الطاقة

كشف وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المكلفة عوض البدري عن وضع خطة لسد العجز الكبير بقطاع الطاقة.

البدري وفي تصريح لقناة الشمس المصرية بيّن أن احتياج الطاقة في ليبيا يصل إلى 8500 ميغاوات في فصل الصيف، بينما الإنتاج لا يتعدى 5500 ميغاوات.

وأوضح البدري أنّ العجز في طرابلس يصل من 2000 إلى 2500 ميغاوات، وفي المنطقة الشرقية من 500 إلى 800 ميغاوات، مشيرا إلى أنّ هناك مشروعان لسد العجز هما غرب طرابلس الاستعجالي بقدرة 600 ميغاوات، ومشروع مصراتة الاستعجالي بـ 600 ميغاوات.

وتابع البدري أنّ الحكومة مهتمة بملف الكهرباء ورصدت ميزانية جيدة للقطاع أنّها تنتظر اعتماد الموازنة من مجلس النواب حتى تبدأ مشاريعها.

وأشار البدري إلى أنّ الحكومة ستستعين بخبراء عالميين لتحديث شبكة جهد 400 كيلو التي تم بناؤها لتغطية كامل ليبيا، اثر توقفها في 2011، مؤكدا سعيهم لربط شبكة 400 كيلو بعد تحديثها مع شبكة 500 كيلو في مصر لزيادة التوريد من مصر إلى 1000 ميغاوات.

وذكر البدري أن ليبيا تستورد حاليا من مصر 150 ميغاوات، وأنّ الربط عن طريق محطة طبرق السلوم ربط ضعيف، مضيفا أنّه سيكون هناك عمل ضخم في قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركات من الدول الإقليمية والخبرات العالمية.