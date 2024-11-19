وزير اللامركزية الجيبوتي يواصل جولاته في طرابلس

قام الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بوزارة الحكم المحلي نصر المحتوت، برفقة وزير اللامركزية الجيبوتي قاسم هارون، والوفد المرافق له، الاثنين، بجولة إلى بعض وحدات ومكونات الإدارة المحلية بالعاصمة طرابلس، رافقهم خلالها عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

واستهل الأمين العام للمجلس الأعلي للإدارة المحلية ووزير اللامركزية الجيبوتي ، جولتهما بزيارة بلدية طرابلس المركز، حيث كان في استقبالهم عميد البلدية إبراهيم الخليفي، وأعضاء المجلس البلدي، وموظفو البلدية.

وعُقد على هامش هذه الزيارة اجتماع رحب من خلاله عميد البلدية بوزير اللامركزية الجيبوتي والوفد المرافق له، كما عرّف عميد البلدية الوفد الجيبوتي ببلدية طرابلس المركز من حيث نشأتها ومساحتها وعدد سكانها، مقدما لمحة عن نشأة بلدية طرابلس المركز التي بلغ عمرها “مائة وخمسين “عاما.

وقدم كل من وكيل الديوان ومدير إدارة التخطيط الحضري ببلدية طرابلس المركز عرضا مرئيا عن خطة البلدية وإدارة التخطيط الحضري ومكتب خدمة المواطن.

وشملت الجولة، زيارة ميدانية إلى المقر الرئيسي للشركة العامة لخدمات النظافة (طرابلس)، وذلك في إطار التعرف على طبيعة عمل الشركة وخطتها التشغيلية والاهتمام بملف خدمات النظافة كجزء أساسي من الخدمات البلدية التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

واطلع الوزير والأمين العام من خلال عرض مرئي قدمه رئيس مجلس إدارة الشركة على الجهود المبذولة من قبل الشركة في مجال تحسين خدمات النظافة على صعيد جمع ونقل ومعالجة النفايات، مشيدين بالتحسن الكبير الذي شهدته المدينة على مستوى النظافة ومكافحة القوارض والحشرات وعلى مستوى التحسينات التي تم تنفيذها في العمليات التشغيلية والتقنيات المستخدمة في إدارة العمليات.

كما شملت الجولة أيضاً ، زيارة إلى بلدية أبوسليم، حيث وقفوا على مشروع افتتاح المسار بين طريق السور وطريق 77، كما توجهوا إلى مركز خدمات رجال الأعمال “أبوسليم المركز” واستمعوا إلى شرح مستفيض حول المركز وأهدافه و خطة العمل به، كما تمت زيارة النافورة المائية والحديقة المجاور لها ومشروع إنشاء مبنى البلدية.