وزير المالية: جدول المرتبات الموحد أُحيل إلى مجلس النوّاب

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، خلال اجتماع عُقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، مع وزير المالية ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، الإجراءات التنفيذية لجدول المرتبات الموحد، بالإضافة إلى الإفراجات الخاصة بالعاملين بقطاع التعليم والعلاوات الخاصة بالعاملين بصندوق التضامن الاجتماعي.

وبحث الاجتماع الإجراءات المتخذة لصرف مكافآت العاملين بمراكز العزل وضرورة العمل على إنجاز هذه الملفات بشكل عاجل لأهميتها وتأخر إنجاز عددٍ منها.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع، على أن جدول المرتبات الموحد أحيل للجنة المالية بمجلس النواب لإبداء ملاحظاتها عليه، وكذلك لديوان المحاسبة ليتم إحالته لاحقًا بشكل نهائي لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم.

كما أكد بأن الوزارة تتابع كافة الملفات التي تم مناقشتها وجاري العمل على إنجازها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على وزير المالية بصفته رئيس لجنة إعداد الميزانية للعام 2022م بضرورة استكمالها، وإحالتها لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم لها وضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة بخصوصها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.